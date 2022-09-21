Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Мобилизованные россияне будут иметь статус контрактников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания", - сказал он на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.

В РоссииМинистр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистовМинистр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистовЧитать подробнее

При этом Шойгу заявил о необходимости усилить охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан для частичной мобилизации.

"Сегодня президентом Российской Федерации подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы", - сказал он.

"Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан", - заявил Шойгу.

"Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений", - добавил он.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Военная операция на Украине

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги

Военная операция на Украине

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет

Мобилизовать сначала могут солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 53 тыс. человек

Совет Федерации получил письменное сообщение президента о частичной мобилизации

В Госдуме заявили, что частичная мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });