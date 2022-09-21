Мобилизованные россияне будут иметь статус контрактников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания", - сказал он на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.

При этом Шойгу заявил о необходимости усилить охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан для частичной мобилизации.

"Сегодня президентом Российской Федерации подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы", - сказал он.

"Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан", - заявил Шойгу.

"Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений", - добавил он.