В Думе сочли, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ, исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Скорее всего, большее количество людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ", - сказал Картаполов в среду журналистам.

Он отметил, что "каждый субъект РФ получает разнарядку, исходя из своих возможностей".

"Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха-Якутия. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу", - сказал Картаполов.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с сегодняшнего дня, 21 сентября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.