Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В Думе сочли, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ, исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Скорее всего, большее количество людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ", - сказал Картаполов в среду журналистам.

Он отметил, что "каждый субъект РФ получает разнарядку, исходя из своих возможностей".

"Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха-Якутия. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу", - сказал Картаполов.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с сегодняшнего дня, 21 сентября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

Госдума Андрей Картаполов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ростуризм заявил, что дополнительных ограничений на выезд россиян за границу не вводилось

Ростуризм заявил, что дополнительных ограничений на выезд россиян за границу не вводилось

Сенаторы поддержали поправки в УК РФ о мародерстве, дезертирстве и сдаче в плен

В Думе сообщили, что Минфин и ЦБ согласовали поправки о майнинге

В Думе сообщили, что Минфин и ЦБ согласовали поправки о майнинге
Военная операция на Украине

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

В Кремле отметили, что сроки мобилизации в указе не прописаны

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД
Военная операция на Украине

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги

Военная операция на Украине

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет

В Думе заявили, что ограничений на поездки по стране из-за частичной мобилизации не будет

Мобилизовать сначала могут солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 53 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });