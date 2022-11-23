Госдума уточнила правила продажи изъятых сельхозземель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет механизм продажи изъятых земельных участков сельскохозяйственного назначения, если участки использовались не по назначению.

Правительство внесло законопроект № 155722-8 в палату в июне, он был существенно доработан ко второму чтению. Во втором чтении он был одобрен 22 ноября.

По общему правилу земельный участок сельхозназначения может быть изъят у его собственника по решению суда, если выявлен факт неиспользования такого земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет. Через шесть месяцев после вступления в силу решения суда проводятся публичные торги по такому участку. Принятый закон сокращает срок проведения торгов с шести до четырех месяцев.

Устанавливаются сроки рассмотрения судами дел об изъятии земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - в течение одного месяца со дня поступления в суд соответствующего заявления.

Уточняются правила продажи таких земельных участков. Например, если сейчас по результатам обследования будет выявлено, что на участке требуется проведение мелиоративных мероприятий, то начальная цена такого земельного участка уменьшается на величину, равную стоимости проведения таких мероприятий, но не более чем на 20%, законом предлагается поднять планку до 30%.

Вводится норма о том, что собственник с/х земельного участка, которому выдано предписание об устранении нарушения, не вправе передавать земельный участок в залог, совершать сделки, направленные на переход, прекращение права собственности на земельный участок. Исключение - переход права собственности в порядке универсального правопреемства.

Предлагается установить, что договоры аренды государственных участков для сенокошения и выпаса скота могут заключаться на срок до пяти лет, в то время как сейчас действует ограничение в три года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования