В ДНР допустили обмен сдавшихся в плен на "Азоте" украинских военных

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко допустил обмен сдавшихся на предприятия "Азот" в промзоне Северодонецка военных.

"Возможен и обмен на наших ребят, возможен и суд", - сказал Мирошниченко во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что при выборе меры наказания будет применяться индивидуальный подход.

"Сказать о системном подходе, что будет высшая мера пресечения или это будет обмен, сложно, потому что все зависит от запроса, который есть с нашей стороны. Есть наши ребята, которые находятся в плену, которых нельзя оставлять. Если будет возможность их спасти, понятно, что мы будем это делать", - сказал Мирошниченко.

27 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что территория химического предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под полный контроль подразделений Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ 25 июня сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком.