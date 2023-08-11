Вступил в силу план по переводу объектов КИИ госкомпаний на российское ПО

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вступил в силу приказ Минпромторга об утверждении плана мероприятий по обеспечению готовности госкомпаний ряда отраслей к использованию на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) преимущественно российского софта.

Приказ, зарегистрированный в Минюсте, опубликован на портале правовой информации.

Сам приказ и утверждаемый им план мероприятий распространяется на госкомпании (субъектов закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) федерального и регионального уровней горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности и использования атомной энергии.

План мероприятий включает в себя перечень различных видов программного обеспечения (около 100) и устанавливает долю российского софта в соответствующих категориях, которая должна быть достигнута по результатам 2022-го, 2023-го и 2024 годов. Итоговым показателем 2024 года для всех видов "критического" ПО устанавливается требование о доле российского софта во всех обозначенных категориях в 100%.

Для госкомпаний горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной и химической промышленности промежуточные показатели (по итогам 2023 года) доли российских программных продуктов на объектах КИИ устанавливаются на уровне 40-60%. Для госкомпаний атомной промышленности эти показатели выше - 80-100%.

Доля отечественного программного обеспечения на объектах КИИ по итогам 2022 года приводится в полном объеме только для госкомпаний металлургической промышленности. Частично для госкомпаний горнодобывающей, химической и оборонной промышленности.

По данным Минпромторга, в госкомпаниях металлургической промышленности уровень проникновения российского софта на объектах КИИ значительно разнится в зависимости от вида того или иного ПО. Наименьший уровень проникновения приходится на программы обслуживания (0%), средства виртуализации (1%), операционные системы реального времени (1%), средства защиты сервисов онлайн-платежей и дистанционного банковского обслуживания (5%), средства резервного копирования (4%), средства анализа исходного кода на закладки и уязвимости (5%), файловые менеджеры (3%), почтовые приложения (0%), средства автоматизированного проектирования для радиоэлектроники и электротехники (ECAD, EDA - 0%) и ряд других.

По итогам текущего года доля российского софта в перечисленных категориях должна быть увеличена, в большинстве случаев, до 50%.

Наибольшая доля отечественного ПО в 2022 году отмечена в категориях средства управления лабораторными потоками работ и документов (LIMS - 51%), средства управления производственными процессами (MES, - 45%), средства управления инженерными данными об изделии (PDM - 51%), системы электронного документооборота (45%), средства антивирусной защиты (87%).

Как сообщалось, в настоящее время действует указ президента РФ, согласно которому госкомпании не могут закупать иностранное ПО для его использования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 2025 года начнет действовать полный запрет на использование иностранного ПО на значимых объектах КИИ, принадлежащих госкомпаниям.

В России насчитывается более 50 тысяч объектов КИИ в ведении более чем 5 тысяч организаций. К объектам критической информационной инфраструктуры относятся значимые объекты промышленности, энергетики, связи, транспорта, здравоохранения, обороны, банковского сектора и других ключевых отраслей экономики. В настоящее время регуляторы готовят новые правила категорирования объектов КИИ.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 1 сентября сформировать перечни типовых отраслевых объектов КИИ, где зарубежные программные продукты будут заменены на отечественные решения. Кроме того, к 1 сентября должны быть определены конкретные сроки замещения западного ПО на объектах КИИ.

Летом 2022 года правительство утвердило требования к программному обеспечению (ПО), используемому госорганами и госкомпаниями на значимых объектах КИИ, а также правила согласования закупок иностранного софта и перехода на отечественное ПО. Теперь на значимых объектах КИИ может использоваться только софт, включенный в реестр российского или евразийского ПО, а отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

Тогда же министерствам было поручено подготовить и утвердить отраслевые планы перехода на российское ПО на значимых объектах КИИ, на основе которых госкомпании должны будут сформировать индивидуальные планы перехода.

Кроме того, в соответствии с программой "Цифровая экономика", к 2024 году доля отечественного ПО в закупках компаний с госучастием должна составить 70% (45% в 2019 году). В конце 2018 года были выпущены директивы для госкомпаний, предусматривающие их переход на преимущественное использование российского софта в 2018-2021 гг.

В конце 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что госкомпании не выполнили наполовину контрольные показатели по переходу на российское ПО, из-за чего IТ-рынок недополучил 70 млрд рублей.

Летом 2022 года замглавы Минцифры Максим Паршин заявлял, что министерство планирует изменить рекомендации по цифровизации компаний с государственным участием, увеличив долю совокупных расходов на российское ПО с 70% до 80%.

По его словам, совокупная доля расходов на российское ПО в госкомпаниях составит как минимум 80%, доля разработок программного обеспечения внутри компании будет ограничена 30%, у внешних разработчиков должно быть закуплено не менее 70% ПО, распространяемого по лицензии.