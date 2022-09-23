Минцифры поручено укрупнить проекты по разработке импортозамещающего софта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минцифры проработать укрупнение проектов по разработке российского софта на базе отраслевых индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО.

Такое поручение включено в перечень решений правительства по итогам стратегической сессии по вопросу "Презентация импортозамещенных решений, отобранных центрами компетенций для масштабирования в отраслях".

Министерству цифрового развития совместно с АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ", Российским фондом развития информационных технологий и фондом "Сколково" поручено изучить проекты по разработке ПО, подготовленные ИЦК, на предмет их объединения и расширения функциональности конкретных решений. Предполагается, что это позволит сформировать проекты с "наибольшим потенциалом тиражирования в отраслях экономики".

При этом Минцифры должно учитывать предложения отраслевых комитетов правительства (созданы для курирования работы ИЦК - ИФ), которые должны их подготовить (соответствующее поручение входит в этот же перечень решений).

Комитетам поручено проверить соответствие проектов по разработке отраслевого софта требованиям всех ключевых представителей отраслевого сегмента и возможности межотраслевой кооперации, отсеять дублирующие (по функциональности) проекты, проекты, требующие разработки с нуля, при наличии конкурентоспособных российских аналогов. Также комитеты должны подготовить предложения по выделению в отдельные проекты разработку решений по автоматизации проектных работ (САПР).

С учетом этих предложений Минцифры должно подготовить результаты анализа проектов по разработке отраслевых программных решений до 27 сентября 2022 года.

К этому же сроку Минцифры должно подготовить и представить в правительство унифицированные требования общесистемным и прикладным классам ПО, которыми должны будут руководствоваться ИЦК при разработке тех или иных программных решений.

К концу сентября министерство должно подготовить проект правительственного постановления, уточняющего положения других нормативных правовых актов, определяющих вопросы финансирования (в том числе, предоставление грантов) к особо значимым или "сквозным" проектам. В частности, в новом документе предполагается уточнить сроки реализации таких проектов, уровни готовности технологий, параметры коммерциализации и т.д.

Кроме того, проектом правительственного постановления предполагается утвердить перечень одобренных проектов по разработке отраслевого ПО. Причем этот перечень должен будет включать в себя предложения по источникам, объемам и механизмам их финансирования, включая внебюджетное софинансирование проектов на период до 2025 года и на горизонт до 2030 года.

Перечень решений правительства включает в себя еще ряд поручений, направленных на расширение охвата отраслей проектами ИЦК. Так, Минпромторгу поручено до 1 ноября подготовить предложения о механизмах разработки и внедрения российских PLM-систем (прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции).

Минцифры, при участии Минстроя, правительства Москвы и ИЦК "Строительство" должны проработать вопрос отдельного центра разработки BIM-решений (системы моделирования зданий и сооружений). Соответствующее предложение должно быть направлено в правительство до 1 октября.

Программа формирования ИЦК была запущена летом 2022 года - в июне председатель правительства Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать вопрос создания ИЦК.

"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", - говорил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

В июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство намерено выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений. При этом формировать заказ на разработку ПО в соответствии с потребностями различных секторов экономики будут 35 индустриальных центров компетенций.

При этом Чернышенко отмечал, что создано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы, в том числе машиностроения, металлургии, электроники и микроэлектроники, связи, образования, транспорта, экологии, которые возглавят заместители глав профильных ведомств.

"Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений", - говорил Чернышенко.

В августе вице-премьер - глава Мипромторга Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" отмечал, что ИЦК получено более 320 проектов от 161 предприятия промышленности, идет отбор наиболее перспективных проектов программного обеспечения. "Уже в августе проекты индустриальных центров будут структурированы, дополнены финансово-экономическими обоснованиями и в сентябре должны пройти отбор", - говорил Мантуров.