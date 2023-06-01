В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Стоимость реализации проектов по импортозамещению программного обеспечения (ПО) в машиностроении составляет 39,7 млрд рублей, сообщил на конференции ЦИПР замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Всего подготовлено 23 проекта на общую сумму 39,7 млрд рублей", - сказал он.

В том числе, стоимость проектов в автомобилестроении оценивается в 4,1 млрд рублей, в сегменте общего машиностроения - 12,3 млрд рублей, железнодорожного машиностроения - 8,3 млрд рублей, судостроения - 5,4 млрд рублей, двигателестроения - 2,5 млрд рублей, авиастроения - 4 млрд рублей, ракетно-космической промышленности - 4,1 млрд рублей.

По словам Шпака, также предусмотрены проекты второй очереди. Планируется реализация 15 проектов, их стоимость оценивается в 17 млрд рублей. Большая часть этой суммы (9 млрд рублей), как планируется, пойдет на один проект в сфере автомобилестроения. В сегменте железнодорожного машиностроения намечены 5 проектов на сумму 1,8 млрд рублей, в ракетно-космической промышленности - 4 проекта на 2,5 млрд рублей, в общем машиностроении - 3 проекта на 3,3 млрд рублей, в судостроении и двигателестроении запланированы по одному проекту на сумму 0,2 млрд рублей каждый.