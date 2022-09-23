В Кремле сочли, что безопасность проведения референдумов обеспечена

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Безопасность надлежащего проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. По всему остальному, связанному с оперативной обстановкой, нужно вопросы задавать министерству обороны", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски срыва референдумов из-за возможного контрнаступления украинских войск и обстрелов.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсоне и Запорожье началось голосование на референдуме по вхождению в состав России.