Россия может использовать стратегическое ядерное оружие для защиты Донбасса

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Защита территорий Донбасса будет существенно усилена Вооруженными силами России, для этого могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и стратегическое оружие, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале Медведев выразил уверенность, что референдумы в Донбассе состоятся, "а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию".

"Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - отметил Медведев.

Он напомнил, что гиперзвуковое оружие России гарантированно способно достигнуть нужных целей.