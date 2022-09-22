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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Россия может использовать стратегическое ядерное оружие для защиты Донбасса

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Защита территорий Донбасса будет существенно усилена Вооруженными силами России, для этого могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и стратегическое оружие, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале Медведев выразил уверенность, что референдумы в Донбассе состоятся, "а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию".

"Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - отметил Медведев.

Он напомнил, что гиперзвуковое оружие России гарантированно способно достигнуть нужных целей.

Дмитрий Медведев Донбасс
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