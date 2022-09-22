За мобилизованными сохранят рабочие места

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.

"Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Подчеркивается, что "трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты", а "их рабочие места будут сохранены".

Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, уточняется в сообщении.

Ранее в четверг председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо оперативно устранить правовые пробелы, которые связаны с объявлением частичной мобилизации в России.

В частности, Фадеев отметил, что трудовой договор с работником может быть прекращен в связи с его призывом на срочную службу, а если работник заключает контракт, то он должен уволиться по собственному желанию. "Сейчас нет однозначного ответа, как действовать работодателю, если его работника мобилизовали: увольнять, как в случае с призывом, или сохранять рабочее место и средний заработок, как отправленного на военные сборы", - заявил он.

В связи с этим председатель СПЧ считает, что может быть введен механизм сохранения рабочего места, когда человек, который приходит на место мобилизованного, должен понимать, что после его демобилизации он это место освободит.

"Другая проблема – мобилизация генерального директора, выступающего поручителем по кредитам юридического лица, или индивидуального предпринимателя, у которого в штате есть работники. Необходимо обратить внимание на такие случаи, избавив бизнес от дополнительных рисков", - отметил Фадеев.