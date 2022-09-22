Глава СПЧ призвал оперативно устранить правовые пробелы, касающиеся частичной мобилизации

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо оперативно устранить правовые пробелы, которые связаны с объявлением частичной мобилизации в России.

"Объявление частичной мобилизации - шаг своевременный и нужный, однако уже сегодня очевидно, что бизнес сталкивается с рядом организационных трудностей", - сказал Фадеев, его слова привели в официальном телеграм-канале СПЧ в четверг.

Глава Совета отметил, что трудовой договор с работником может быть прекращен в связи с его призывом на срочную службу, а если работник заключает контракт, то он должен уволиться по собственному желанию. "Сейчас нет однозначного ответа, как действовать работодателю, если его работника мобилизовали: увольнять, как в случае с призывом, или сохранять рабочее место и средний заработок, как отправленного на военные сборы", - заявил он.

В связи с этим председатель СПЧ считает, что может быть введен механизм сохранения рабочего места, когда человек, который приходит на место мобилизованного, должен понимать, что после его демобилизации он это место освободит.

"Другая проблема - мобилизация генерального директора, выступающего поручителем по кредитам юридического лица, или индивидуального предпринимателя, у которого в штате есть работники. Необходимо обратить внимание на такие случаи, избавив бизнес от дополнительных рисков", - заявил Фадеев.

Также глава СПЧ, говоря о мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей, отметил, что необходимо установить ограничения предельного размера выплат.

"Необходимо срочно принять законодательные меры для урегулирования данных вопросов. При этом, все меры поддержки, которые уже объявлены или будут приняты, должны иметь обратную силу, распространяясь на тех, кто был мобилизован до принятия соответствующего акта, и включать не только период непосредственного пребывания граждан в зоне боевых действий, но и период их подготовки", - заявил он.