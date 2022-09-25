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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

Минцифры предложило включить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ прорабатывает возможность включения руководящих должностей в области IT в перечень специальностей, подпадающих под критерии отсрочки от частичной мобилизации, говорится в ответах главы ведомства Максута Шадаева на вопросы представителей отрасли.

Текст разъяснений министра имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность агентству подтвердили в пресс-службе Минцифры.

"Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT", - отметил Шадаев.

Так он ответил на вопрос о возможности предоставления отсрочки генеральным директорам и их заместителям независимо от специальности по диплому о высшем образовании.

При этом министр уточнил, что руководитель IT-компании должен сам определять факт своего участия в процессах разработки и поддержания программных продуктов (это условие является обязательным для получения отсрочки).

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Шадаев также отметил, что учредители аккредитованных IT-компаний, если они не работают как сотрудники этих организаций, права на отсрочку не имеют.

На вопрос о возможности получения отсрочки сотрудниками IT-компаний, оформленных как ИП, Шадаев ответил: "Единственный вариант для получения отсрочки - оформляться как юрлицо и получать аккредитацию".

23 сентября Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

В ведомстве также отметили, что специалисты IT, связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, смогут его оспорить, направив пакет документов в Минцифры.

Минцифры Максут Шадаев
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