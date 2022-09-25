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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

Володин пообещал реакцию Думы на все обращения в связи с нарушениями в ходе мобилизации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности разбираться с каждым обращением, связанным с нарушениями в ходе проведения частичной мобилизации в РФ.

"Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка - необходимо её исправить", - написал Володин в своем телеграм-канале.

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Он призвал тех, кто столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщать об этом.

"На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать", - заверил спикер.

Он считает, что к частичной мобилизации нельзя относиться формально, так как "от её эффективности зависит боеспособность наших Вооружённых сил, решение задач специальной военной операции".

"Вопрос регулируется федеральными законами, указами президента РФ, а также постановлениями правительства РФ и приказами минобороны России", - напомнил Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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