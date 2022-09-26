Количество раненных при стрельбе в ижевской школе выросло до 23

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске ранены 23 человека, в том числе 20 детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов журналистам.

"13 погибших на данный момент, 9 из них дети. 23 раненых, и из числа раненых 20 - это детей", - сказал он.

Ранее сообщалось о 21 раненом.

По словам Бречалова, раненые находятся в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести. Пострадавшие дети разного возраста.

"Большой части раненых операции проведены. Мы спасем всех, кого можем спасти. Никаких проблем с кровью нет. Всем полностью мы обеспечены", - сказал глава Удмуртии.

Он добавил, что на месте также работают психологи.

Ранее Следственный комитет России информировал, что жертвами преступления в школе N88 Ижевска стали 13 человек, в том числе, семь детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в", "е" ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

По данным следствия, на школу напал ее выпускник - Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он покончил с собой. По информации СКР, он был одет в черную майку с нацистской символикой, на нем была балаклава. При нем было обнаружено два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряженные патронами магазины.

Следователи проводят обыск по месту его жительства, "изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение".

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.