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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13
Машины скорой помощи у школы в Ижевске
Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 13, сообщили в Следственном комитете. Среди жертв нападения семь детей.

Ранены еще 14 детей и 7 взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщали о девяти погибших: говорилось, что это два охранника, два учителя и пять детей. В МВД сообщали о двух десятках раненых.

Как рассказывал с места происшествия губернатор Удмуртии Александр Бречалов, по предварительным данным, вооруженный мужчина прошел в школу и начал стрелять. Его нашли мертвым. По версии МВД, он покончил с собой. В СК сообщили, что на нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Документов при нем не было.

Расследованием нападения на школу займется центральный аппарат СКР.

В Удмуртии с 26 до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск Удмуртия МВД СКР Александр Бречалов
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