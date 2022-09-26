Прием заявлений айтишников для освобождения от мобилизации начнут во вторник на Госуслугах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует во вторник открыть на портале Госуслуг форму для подачи сотрудниками аккредитованных IT-компаний и телеком-операторов заявлений на освобождение от частичной мобилизации, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Завтра мы откроем форму подачи заявлений на формирование списков на получение освобождения от призыва. Будет заполняться эта форма сотрудниками, потому что там очень много данных, которые, может быть, отсутствуют даже в кадровой службе. Чтобы ускорить процесс, мы считаем, что сотрудник эти данные введет а) точно корректно и б) мы не потеряем время, пока кадровые службы будут эти требования собирать", - сказал Шадаев на вебинаре с представителями отрасли в понедельник.

Ключевым элементом этой формы будет подписанная гендиректором выписка, подтверждающая, что сотрудник работает в аккредитованной IT-компании или телеком-операторе и соответствует остальным критериям для получения права на отсрочку.

Министр добавил, что до конца понедельника, 26 сентября, будет опубликован документ с перечнем специальностей, попадающих под освобождение от частичной мобилизации. Однако если сотрудник не найдет свою специальность в перечне, он сможет добавить ее при заполнении формы на Госуслугах.

"Вы можете это сделать, но под свою ответственность. Потому что те специальности, которые вы будете добавлять, если они отсутствуют в нашем приказе, - понятно, что это не гарантия", - уточнил Шадаев.

В понедельник министерство также опубликует csv-файл выписки, подтверждающей соответствие сотрудника критериям для отсрочки от мобилизации. Этот документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью гендиректора, которая выдана ФНС.

Списки сотрудников для освобождения от мобилизации Минцифры передаст в Генштаб.

Отсрочка для айтишников

23 сентября Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

В ведомстве также отметили, что специалисты IT, связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, смогут его оспорить, направив пакет документов в Минцифры РФ.

В Минцифры заявляли, что форма для подачи списков сотрудников будет открыта на Госуслугах на текущей неделе.