Сотрудники из разработки игр и кибербезопасности могут претендовать на отсрочку от мобилизации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что сотрудники отрасли разработки игр (GameDev) и кибербезопасности имеют право претендовать на получение отсрочки от частичной мобилизации.

"GameDev, кибербез (кибербезопасность - ИФ) - для нас есть одна ИТ-отрасль, и все, что имеет отношение к ИТ, точно должно получить поддержку", - сказал министр в ходе вебинара с представителями отрасли в понедельник, отвечая на вопрос, получат ли отсрочку от частичной мобилизации сотрудники аккредитованных GameDev-компаний.

При этом, по его словам, например, ИТ-сотрудник в банке не сможет получить отсрочку, но может претендовать на нее уже от лица банковской организации, которые также вошли в список организаций, претендующих на бронь.

Что касается критерия о высшем образовании, то, отвечая на соответствующий вопрос, министр отметил, что переподготовка не будет засчитываться - только наличие высшего образования.

Шадаев также считает, что дипломы, выданные университетами бывшего СССР, должны учитываться как критерий наличия высшего образования, обязательного для получения отсрочки от частичной мобилизации.

"Отдельный вопрос, на который мы пока не можем ответить, что делать с дипломами, которые получены на других территориях бывшего СССР. Человек отучился там, но давно переехал сюда, работает. Мы считаем, что подавать нужно (на отсрочку - ИФ), дальше будем разбираться. Наша позиция в том, что это должно освобождать от призыва", - указал министр.

23 сентября Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

Форма для подачи списков сотрудников будет открыта на Госуслугах во вторник, 27 сентября, сообщили в министерстве.