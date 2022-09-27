Что случилось этой ночью: вторник, 27 сентября

Увеличение числа погибших при стрельбе в ижевской школе, падение давления газа на "Северном потоке-1", опубликование Минцифры РФ перечня для освобождения от частичной мобилизации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек. По данным Следственного комитета России, стрелок убил 11 детей и 6 взрослых, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1". Об этом сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

- Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей для освобождения от частичной мобилизации. Помимо подготовки специальностей в сфере IT и связи, в частности, в список вошли такие направления как психология, социология, торговое дело, журналистика, лингвистика и дизайн.

- Пашинян назвал условия, на которых готов подписать с Баку соглашение о мире. По его словам, Армения и Азербайджан должны согласиться на взаимное признание границ по состоянию на 8 декабря 1991 года, а ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении.

- Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы экосистемы VK пропали из AppStore. Из сервиса Apple также исчезли почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы. Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах произошедшего.