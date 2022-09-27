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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

В эти дни границу с Грузией ежедневно переходят около 10 тысяч россиян, на 40-45% больше, чем до 21 сентября

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией
Пограничный пункт Верхний Ларс на границе России и Грузии
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что у республики нет оснований закрывать границу с Россией, а пока приняты меры по усилению контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

"Мне непонятны требования одной части оппозиции закрыть границу с Россией, а другой, наоборот, принимать как можно больше россиян. У нас нет оснований закрыть границу с Россией", - сказал он журналистам.

По его словам, грузинские власти уже приняли меры для усиления контроля на пограничных КПП, в частности, увеличили количество сотрудников для проведения таможенного контроля.

"Граждане России годами посещают Грузии, поэтому мы не будем сейчас ставить препятствия этому процессу", - сказал министр.

По его данным, в эти дни границу с Грузией ежедневно переходят около 10 тысяч россиян, это примерно на 40-45% больше, чем до 21 сентября, когда ежедневно в Грузию прибывали около 6 тысяч россиян.

"Совершенно неверные цифры приводят наши оппозиционеры, утверждая, что в настоящее время в Грузии находятся от сотен тысяч до двух миллионов россиян", - отметил Гомелаури.

Он добавил, что примерно 60% из прибывших в Грузию россиян уже покинули республику.

26 сентября власти Северной Осетии сообщили, что в очереди на выезд в Грузию через КПП "Верхний Ларс" скопилось около 3,5 тысячи легковых и 1,3 тысячи грузовых машин. 26 сентября МВД Северной Осетии отметило, что приток легкового транспорта в сторону Грузии из России нарастает, и объявило, что на КПП "Верхний Ларс" будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Хроника 24 февраля – 27 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Грузия МВД Вахтанг Гомелаури Верхний Ларс Северная Осетия
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