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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Прокурор просит для экс-помощницы Дворковича 12 лет колонии по делу о взятках

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к 12 годам колонии общего режима Анастасию Алексееву - экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, обвиняемую в получении взяток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Алексеевой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн руб.", - сообщили агентству в суде.

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Кроме того, гособвинение попросило на 15 лет запретить Алексеевой занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, "связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций", а также лишить ее медали "За заслуги перед Отечеством II степени".

Другому фигуранту дела, гендиректору компании "Медполимерпром" Дмитрию Борисову, гособвинение в качестве наказания предложило назначить штраф в размере 80 564 325 руб.

Алексеева обвиняется в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Борисов - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, Алексеева получила взятки на общую сумму порядка 5,8 млн руб. в виде билетов и путевок на отдых от руководства компаний "Медполимерпром" и "Промомед" за помощь в продвижении лекарственных препаратов.

Вину Алексеева не признает, Борисов признал вину в полном объеме.

Алексеева была задержана в феврале 2020 года вместе с бывшим председателем совета директоров "Медполимерпрома", гражданином США Джином (Евгением) Спектором.

Дело Спектора, признавшего вину и заключившего соглашение о сотрудничестве со следствием, дважды рассматривалось в суде. В сентябре 2022 года Останкинский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В апреле 2023 года Мосгорсуд оставил наказание, назначенное бизнесмену, без изменений.

Уголовное преследование бывшего гендиректора и совладельца "Промомеда" Максима Якушкина и советника гендиректора компании "Р-Фарм" Вадима Белоножко, также выступавших, по утверждению следствия, в деле Алексеевой как взяткодатель и посредник при даче взятки соответственно, как сообщалось, было прекращено ввиду их активного сотрудничества со следствием.

Аркадий Дворкович Анастасия Алексеева
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