АТОР не ждет снижения турпотока из РФ из-за прекращения работы карт "Мир" в Турции

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Отказ турецких банков от работы с картой "Мир" не снизит интерес российских туристов к этому направлению, аннуляций туров в связи с этим также не будет, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"То, что в Турции можно было расплачиваться российской картой, было дополнительным фактором комфорта для туристов и хорошим источником дохода для местных ритейлеров и поставщиков услуг. Отказ турецких банков от работы с "Миром" не повлияет на туристов: вряд ли кто-то из-за этого отменит забронированный тур или передумает покупать поездку. Дело в том, что у российских туристов сейчас нет лучшего направления зарубежного отдыха, чем Турция", - сказала она в интервью турецкой газете Dunya ("Мир").

По словам эксперта, подавляющее большинство российских туристов в Анталье выбирают отели с системой "все включено" и редко их покидают. Некоторые россияне могут провести отпуск, вообще не тратя денег на месте. Как отметила Ломидзе, больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсионные туры.

"Но там они могут платить наличными долларами или евро, покупать за рубли турецкие лиры, а также использовать китайские карты UnionPay, выпущенные российскими банками. Кроме того, некоторые россияне, которые часто ездят за рубеж и много там покупают, оформили карты Visa и MasterCard зарубежных, в том числе, турецких банков", - добавила Ломидзе.

Она подчеркнула, что в наиболее популярных у российских туристов зарубежных странах, таких, как ОАЭ, Египет, Мальдивы, Сейшельские острова, Таиланд, карты "Мир" никогда не использовались, но это не стало препятствием для поездок.

До сентября 2022 года картой "Мир" можно было расплачиваться, а также снимать наличные в терминалах пяти турецких банков. В начале сентября у отдыхающих в Турции российских туристов появились сложности с использованием карты. Позже об отказе от работы с российской платежной системой заявили сначала частные банки IsBank и DenizBank, а 27 сентября к ним присоединились три государственных - Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Как пояснили банкиры, эти решения приняты в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Таким образом в Турции больше не осталось банков, которые принимают российские карты "Мир".