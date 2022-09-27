На границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На границе России и Грузии на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.

"Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу", - говорится в сообщении.

Это решение принято для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, отметили в управлении. Ранее пересекать границу в этом месте можно было только на колесных средствах передвижения.

"Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - сказано в сообщении.

В понедельник вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что в очереди на выезд в Грузию скопилось около 3,5 тысячи легковых и 1,3 тысячи грузовых машин.