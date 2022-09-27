Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

На границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На границе России и Грузии на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.

"Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу", - говорится в сообщении.

Это решение принято для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, отметили в управлении. Ранее пересекать границу в этом месте можно было только на колесных средствах передвижения.

"Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - сказано в сообщении.

В понедельник вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что в очереди на выезд в Грузию скопилось около 3,5 тысячи легковых и 1,3 тысячи грузовых машин.

Хроника 24 февраля – 27 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Северная Осетия Грузия Верхний Ларс МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ за сутки COVID-19 заболели 36,6 тыс. человек

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей для освобождения от частичной мобилизации

Нападения в школах и вузах

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });