Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия в пятницу подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Свои подписи под документом поставили министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

"Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн", - сообщил журналистам глава Минтранса РФ после подписания соглашения.

"По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн из них, учитывая, что год уже стартовал - около 2 млн тонн (минимально гарантированный белорусской стороной объем - ИФ) мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами", - добавил Савельев.

Министр транспорта Белоруссии заявил о планирующемся подписании коммерческих контрактов и об интересе к проекту белорусских предприятий, таких как "Белорусская нефтяная компания", "Новая нефтяная компания", "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" и "Нафтан". "Абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что безусловно взаимовыгодно для наших обеих стран для реализации этих проектов", - подчеркнул Авраменко.

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