Дело лидера ДДТ Шевчука направили в суд первой инстанции для устранения недостатков

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии снял с рассмотрения жалобу на решение о назначении штрафа лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов республики.

"Жалоба защитника Юрия Шевчука на постановление судьи Советского районного суда Уфы от 17 августа 2022 года по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ снята с рассмотрения. Материалы дела направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков", - говорится в сообщении.

Рассмотрение жалобы в Верховном суде Башкирии было запланировано на 3 октября.

Как сообщалось, 16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Протокол на музыканта был составлен 18 мая после концерта ДДТ в Уфе. Как сообщали в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

По письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. 30 мая Дзержинский районный суд северной столицы вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

6 июля, после того, как петербургский суд вернул дело полиции, в отношении Шевчука составили новый протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Шевчук при составлении данного протокола не присутствовал.

15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд, а затем оттуда были отправлены по подведомственности в Советский суд Уфы. На первом заседании 5 августа защита просила уфимский суд передать дело на рассмотрение по месту жительства музыканта в суд Петербурга, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.