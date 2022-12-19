Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию ВС РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии, как ожидается, в понедельник рассмотрит жалобу на решение о назначении штрафа лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из картотеки суда.

Заседание назначено на 15:00 по местному времени.

Ранее рассмотрение жалобы в Верховном суде Башкирии было запланировано на 3 октября. Однако за несколько дней до назначенной даты жалобу сняли с рассмотрения и направили материалы дела в суд первой инстанции "для устранения недостатков".

Как сообщалось, 16 августа Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Протокол на музыканта был составлен 18 мая после концерта ДДТ в Уфе. Как заявили в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

По письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. 30 мая Дзержинский районный суд северной столицы вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

6 июля, после того, как петербургский суд вернул дело полиции, в отношении Шевчука составили новый протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Шевчук при составлении данного протокола не присутствовал.

15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд, а затем оттуда были отправлены по подведомственности в Советский районный суд Уфы. На первом заседании 5 августа защита просила уфимский суд передать дело на рассмотрение по месту жительства музыканта в суд Санкт-Петербурга, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.