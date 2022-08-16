Суд отказал защите Шевчука в проверке конституционности статьи о дискредитации армии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука попросили Советский районный суд Уфы направить запрос в Конституционный суд России о проверке соответствия статьи 20.3.3 КоАП (о дискредитации российской армии) положениям Конституции.

Суд это ходатайство не удовлетворил, передал корреспондент "Интерфакса". Судья отметила, что отправление запроса "является правом суда".

Шевчук не присутствовал на судебном заседании. В своем заявлении он указал, что находится на карантине из-за контакта с больным COVID-19.

Советский суд 5 августа начал рассматривать административный протокол (ст. 20.3.3 КоАП), который на Шевчука составили после концерта 18 мая в Уфе. В полиции поводом для привлечения музыканта к ответственности назвали его "провокационные высказывания" во время выступления.

Протокол сначала поступил в Советский суд Уфы, но по письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в Петербург. 30 мая Дзержинский суд Петербурга вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд. Отмечалось, что это был новый протокол. Петербургский суд передал дело по подведомственности обратно в Уфу. Защита Шевчука 5 августа попросила Советский суд вернуть протокол в Петербург, где живет музыкант, суд это ходатайство отклонил.