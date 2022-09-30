Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Глава Северной Осетии сообщил о стабилизации ситуации с очередями на КПП "Верхний Ларс"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" через российско-грузинскую границу в Северной Осетии стабилизировалась, количество автомобилей в очереди уменьшается, сообщил глава республики Сергей Меняйло в пятницу.

"Ситуация на "Верхнем Ларсе" стабилизировалась. По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он добавил, что количество легковых автомобилей в очереди примерно на тысячу единиц меньше, чем три дня назад.

"Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее", - отметил глава республики.

Меняйло также сообщил, что введенный ранее режим повышенной готовности сохраняется, а всех выезжающих призывного возраста по-прежнему проверяют члены оперативной группы на пункте призыва.

Ранее в пресс-службе МВД республики "Интерфаксу" сообщили, что в очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс" остаются около 2,5 тыс. легковых автомобилей. Днем ранее их насчитывалось около 3 тыс.

Ранее из-за наплыва желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на дорогах республики образовались многокилометровые очереди из транзитных автомобилей.

В регионе был введен режим повышенной готовности, который ограничивает въезд на его территорию для легковых автомобилей. Мера не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

На въездах в регион и на "Верхнем Ларсе" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.

На участке Военно-Грузинской дороги, ведущей через границу с Грузией, организовано круглосуточное дежурство медиков.

Северная Осетия Верхний Ларс Сергей Меняйло Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания спецоперации на Украине

Дело лидера ДДТ Шевчука направили в суд первой инстанции для устранения недостатков

СВР заявила о наличии у РФ данных, указывающих на западный след в ЧП на "Северных потоках"

СВР заявила о наличии у РФ данных, указывающих на западный след в ЧП на "Северных потоках"

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 10 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 10 октября

ФАС РФ проверит жалобы на подорожание армейской экипировки

Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Военная операция на Украине

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП

Что произошло за день: четверг, 29 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });