Глава Северной Осетии сообщил о стабилизации ситуации с очередями на КПП "Верхний Ларс"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на пункте пропуска "Верхний Ларс" через российско-грузинскую границу в Северной Осетии стабилизировалась, количество автомобилей в очереди уменьшается, сообщил глава республики Сергей Меняйло в пятницу.

"Ситуация на "Верхнем Ларсе" стабилизировалась. По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. Выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он добавил, что количество легковых автомобилей в очереди примерно на тысячу единиц меньше, чем три дня назад.

"Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее", - отметил глава республики.

Меняйло также сообщил, что введенный ранее режим повышенной готовности сохраняется, а всех выезжающих призывного возраста по-прежнему проверяют члены оперативной группы на пункте призыва.

Ранее в пресс-службе МВД республики "Интерфаксу" сообщили, что в очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс" остаются около 2,5 тыс. легковых автомобилей. Днем ранее их насчитывалось около 3 тыс.

Ранее из-за наплыва желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на дорогах республики образовались многокилометровые очереди из транзитных автомобилей.

В регионе был введен режим повышенной готовности, который ограничивает въезд на его территорию для легковых автомобилей. Мера не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

На въездах в регион и на "Верхнем Ларсе" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.

На участке Военно-Грузинской дороги, ведущей через границу с Грузией, организовано круглосуточное дежурство медиков.