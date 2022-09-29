Легковые машины продолжают скапливаться на границе России с Грузией и Казахстаном

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Многокилометровые очереди из легковых автомобилей сохраняются перед КПП "Караузек" в Астраханской области на границе с Казахстаном и перед КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией.

По данным МВД Северной Осетии, в очереди на выезд в Грузию остаются до 3 тысяч легковых машин. Днем ранее их было более 3,3 тысячи.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел в регионе режим повышенной готовности и ограничил въезд в республику легковых машин с номерами других регионов. Запрет не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

Меняйло отмечал, что за двое суток через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Грузию выехали более 20 тысяч человек.

У КПП размещены мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, которые вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.

В Красноярском районе Астраханской области, граничащем с Казахстаном, 28 сентября был объявлен режим повышенной готовности в связи с образованием многокилометровой пробки у КПП "Караузек" на российско-казахстанской границе.

29 сентября утром там решили развернуть временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области. Там отметили, что в очереди на выезд из России "масса мужчин призывного возраста". В пункте пропуска уже начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

Кроме того, для разгрузки трассы "Астрахань - Красный Яр" власти решили временно ограничить движение транспорта, не принадлежащего астраханцам через село Красный Яр. Теперь все машины с иногородними номерами должны объезжать его по мосту в поселке Новоурусовка - это дополнительно плюс 80 км.