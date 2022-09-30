Очередь из легковых машин на российско-грузинской границе сократилась до 2,5 тыс.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Около 2,5 тыс. легковых автомобилей остаются в очереди на пропускном пункте "Верхний Ларс" через российско-грузинскую границу в Северной Осетии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики в пятницу.

"Количество фур на "Верхнем Ларсе" - 375 единиц, легковых автомобилей - 2 550", - сказал собеседник агентства.

По данным на 29 сентября, в очереди на границе оставались около 3 тыс. легковых автомобилей, а за день до этого - более 3,3 тыс. машин.

Ранее из-за наплыва желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на дорогах республики образовались многокилометровые очереди из транзитных автомобилей.

Глава республики Сергей Меняйло ввел в регионе режим повышенной готовности, который ограничивает въезд на его территорию для легковых автомобилей. Мера не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

По информации пресс-службы главы и правительства республики, на въездах в регион и на "Верхнем Ларсе" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.

В Минздраве Северной Осетии сообщали, что на участке Военно-Грузинской дороги, ведущей через границу с Грузией, организовано круглосуточное дежурство медиков.