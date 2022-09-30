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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Повестку о мобилизации может вручить отдел кадров на работе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Повестка гражданам о призыве на частичную мобилизацию может быть направлена по месту работы и передана в отдел кадров, в случае невозможности передать повестку сотруднику, работодатель обязан вернуть ее в военный комиссариат, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Повестка может быть направлена в кадровый отдел предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под роспись. В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть её в военный комиссариат", - сообщили на портале.

Также на портале отмечается, что повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись.

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