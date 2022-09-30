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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Работодатели могут обеспечить медикам бронь от призыва

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Медицинские организации могут оформить бронь на сотрудников, чтобы освободить их от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил портал "Объясняем.рф".

"В соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", граждане, пребывающие в запасе, могут быть забронированы в целях обеспечения деятельности организаций, в которой они работают по основному месту работы по трудовому договору (...) Эти положения в полной мере относятся к медицинским организациям", - говорится в ответе на вопрос, будут ли призывать медиков.

Такое бронирование предлагается организацией-работодателем, забронированные граждане освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации.

Работу по специальному воинскому учету и бронированию работников организуют профильные подразделения - военно-учетные столы или отделы мобилизационной подготовки, уточнили в сообщении.

В России сейчас военно-учебные центры работают в пяти медицинских вузах - в Ростове-на-Дону, во Владивостоке, двух вузах в Москве и одном в Крыму. Прошедшие ВУЦ студенты получают статус офицера.

"Врачи, не прошедшие ВУЦы или ранее не закончившие военные кафедры и не служившие в армии, но имеющие врачебную специализацию, могут быть призваны по мобилизации как в звании рядового, так и в офицерском звании - после прохождения аттестации в соответствии с приказом министра обороны №35 от29.01.2018 и с учетом востребованности врачебной специализации", - уточнили редакторы портала.

Ранее они сообщали, что призвать могут медработников-мужчин в возрасте до 65 лет и женщин - в возрасте до 50 лет, предельный возраст при мобилизации зависит от звания.

Хроника 24 февраля – 30 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Объясняем.рф Минобороны Ростов-на-Дону Владивосток Москва Крым
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