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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Путин сообщил королю Бахрейна о готовности к переговорам с Киевом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в телефонной беседе с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой сообщил о готовности возобновить переговоры с руководством Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

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Российский лидер проинформировал короля о подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

"Отмечено также, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса", - говорится в пресс-релизе.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили обоюдный настрой на развитие "российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе".

Бахрейнское информационное агентство сообщило, что Путин и король обсудили ряд вопросов регионального и международного значения и отметили необходимость продолжать соблюдать обязательства в рамках ОПЕК+ и координировать свои действия в этой сфере.

Король подчеркнул важность активизации разных каналов диалога для достижения мира для всех стран.

Выступая в Кремле перед подписанием соглашений, Путин призвал руководство Украины "немедленно прекратить огонь" и войну, развязанную в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. По его словам, российская сторона к этому готова. Однако итоги референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях обсуждаться не будут, предупредил он.

"Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру", - заявил президент и добавил, что Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами.

Хроника 24 февраля – 30 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Бахрейн Украина Хамад бен Иса аль Халифа
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