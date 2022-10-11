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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Лавров сообщил об отсутствии серьезных предложений США о переговорах по Украине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Москва не получала от Вашингтона каких-либо серьезных предложений по переговорам для урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил телеканалу "Россия-1" глава МИД Сергей Лавров.

"Сейчас мы слышим заявления американских деятелей, включая представителей Белого дома, господина Кирби, включая моего коллегу Блинкена, других членов администрации, которые заявляют, что они всей душой открыты к переговорам с РФ, выступают за политическое урегулирование нынешней ситуации на Украине и вокруг нее, но вот Россия, такая нехорошая, она отказывается от предложений вступить в контакт. Это ложь. Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали", - сказал министр.

"Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае тоже, каких-либо более конкретных разъяснений мы не получали", - добавил он.

Ведущие эфира попросили Лаврова прокомментировать продолжающиеся поставки вооружений на Украину, на это он сказал, что "де-факто американцы давно уже участвуют в этой войне".

"Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные со спутников. Причем не только с нескольких десятков военных спутников, но и с пары сотен коммерческих спутников, которые теперь поставлены на службу военным", - отметил Лавров, обратив внимание на то, что это делает еще более актуальной российскую инициативу о предотвращении гонки вооружений в космосе.

На вопрос о возможности встречи Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии Лавров ответил, что если такое предложение поступит, в Москве его рассмотрят: "Мы же многократно говорили о том, что никогда от встреч не отказываемся".

Министр также сказал, что российская сторона не получала официальных уведомлений о возможности проведения переговоров с участием США, Великобритании, ФРГ и Франции, которые, по сообщениям турецких СМИ, могли бы быть организованы в Стамбуле.

"Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить, - сказал он. - Мы кроме публичных объявлений больше ничего не слышали".

10 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не получала никаких предложений от США по мирным переговорам, связанным с ситуацией на Украине.

Хроника 24 февраля – 11 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
МИД Сергей Лавров Украина США Энтони Блинкен Джон Кирби Владимир Зеленский
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