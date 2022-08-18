QR-коды с информацией о компетенциях добавят в дипломы выпускников колледжей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - С марта следующего года организации среднего профессионального образования (СПО) будут добавлять в дипломы выпускников QR-коды, по ним будет доступна полная информация о компетенциях студента и практических навыках.

Об этом сообщает официальный канал Минпросвещения РФ.

Приказ главы ведомства Сергея Кравцова о включении в дипломы дополнительных сведений опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, QR-коды будут содержать сведения как о теоретических знаниях, так и практических навыках, полученных выпускниками колледжей и техникумов во время учебы.

Кроме того, в приложения к диплому со следующего года будут включать сведения о содержании и условиях прохождения практической подготовки по образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет", в том числе информацию о месте прохождения учебной и производственной практики и о видах деятельности, освоенных студентом.