Мишустин поручит включить в программу "Профессионалитет" авиастроение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин предложил дополнить программу "Профессионалитет" отдельным направлением по авиастроению: проект рассчитан на выпускников 9-11 классов, он позволяет получить актуальную рабочую профессию в короткий срок.

"Программа "Профессионалитет" - важнейшая программа. Мы специально делаем ее для таких предприятий, как ваше", - сказал он работникам Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

"Что касается непосредственно специальностей: у нас, по-моему, на сегодняшний день 16 специальностей по министерству просвещения, которые готовят профессиональную ориентацию ребят и в которые не входит авиастроение. Мне кажется, нам надо обязательно добавить туда авиастроение. Я, когда приеду, дам такие поручения", - отметил премьер.

По его словам, с 1 сентября 2023 года "заработает единая система профессиональной подготовки".

"Ребята смогут на учебно- производственных комбинатах знакомиться с профессиями, выбирать для себя будущее, в том числе (через) учебные заведения "Профессионалитета" и разные другие", - обрисовал перспективы премьер.

Он добавил, это очень важно и для самих предприятий, которым нужно "как можно больше заинтересовать ребенка".

В рамках программы сейчас доступно 16 направлений, одним из них является машино-, авиа- и судостроение.