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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- КС признал конституционными договоры о присоединении четырех новых субъектов к РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Проекты законов, закрепляющих принятие в состав России этих регионов, Дума рассмотрит 3 октября.

- Скончался петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся в госизмене. Как сообщила его защита, в последнее время ему все чаще вызывали скорую и отправляли в больницу.

- Из поврежденных линий "Северного потока 1" вышел весь газ. Компания Nord Stream AG проинформировала энергетическое агентство Дании, что теперь на обеих нитках газопровода стабильное давление. Накануне также сообщалось о прекращении утечки газа с "Северного потока 2".

- Ритейлер DNS сообщил о хакерской атаке, из-за которой произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников.

- По уточненным данным, более 170 человек погибли в беспорядках на стадионе в городе Маланге в Индонезии. Беспорядки произошли накануне вечером после окончания футбольного матча, а затем выплеснулись за его пределы, где фанаты подожгли несколько полицейских машин. Полиция для наведения порядка применила слезоточивый газ. Президент страны распорядился приостановить проведение чемпионата Индонезии по футболу до оценки ситуации с безопасностью.

- Гонщик Red Bull Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1". Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, третье - представитель Scuderia Карлос Сайнс.

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