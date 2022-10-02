Умер обвинявшийся в госизмене ученый Валерий Митько

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Скончался петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся в государственной измене, сообщает его защита.

"Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько - президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике", - сообщил в воскресенье правозащитный проект "Первый отдел", адвокаты которого защищали Митько.

Отмечается, что в последнее время ученому все чаще вызывали скорую и отправляли в больницу, "он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой - лежачей больной".

Митько вменялась государственная измена. Он был задержан и помещен под домашний арест в феврале 2020 года.

По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Ученый вину не признал.

Зимой 2022 года дело Митько было передано в суд, однако по существу процесс начаться не успел.