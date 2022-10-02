КС признал конституционными договоры о присоединении четырех новых субъектов к РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Четыре аналогичных постановления опубликованы на сайте суда в воскресенье.

"Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", - говорится в одном из документов.

Как сообщалось, четыре обращения президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых регионов поступили в Конституционный суд в ночь на субботу.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Свои подписи под документами помимо Путина поставили руководители этих регионов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье) и Владимир Сальдо (Херсонская область).