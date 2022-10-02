Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

КС признал конституционными договоры о присоединении четырех новых субъектов к РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Четыре аналогичных постановления опубликованы на сайте суда в воскресенье.

"Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", - говорится в одном из документов.

Как сообщалось, четыре обращения президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых регионов поступили в Конституционный суд в ночь на субботу.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Свои подписи под документами помимо Путина поставили руководители этих регионов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

Конституционный суд РФ КС РФ ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

Госдума 3 октября рассмотрит проекты законов в связи с принятием в состав РФ новых субъектов

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 30 тысяч человек

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки

Роскомнадзор объяснил причины блокировки SoundCloud

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 октября

В России заблокировали SoundCloud

В России заблокировали SoundCloud

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Что произошло за день: суббота, 1 октября

При выезде самолета за ВПП под Севастополем частично подорвался боекомплект

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });