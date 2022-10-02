Путин назначил представителей при рассмотрении в парламенте ратификации договоров по новым регионам

Ими стали глава МИД России Сергей Лавров и статс-секретарь - замминистра иностранных дел Евгений Иванов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова официальными представителями президента РФ при рассмотрении Федеральным Собранием вопросов ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Соответствующее распоряжение главы государства размещено в воскресенье на портале правовой информации.

Другим распоряжением Путин назначил председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова официальными представителями президента при рассмотрении в Федеральном Собрании проектов федеральных конституционных законов о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в воскресенье Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщалось, четыре обращения Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых регионов поступили в Конституционный суд в ночь на субботу.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Свои подписи под документами помимо Путина поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.