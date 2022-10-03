Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Песков заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

Вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей будет обсуждаться с их населением

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Донецкая и Луганская народные республики входят в состав России в границах 2014 года, по Херсонской и Запорожской областям вопрос о границах будет решаться в ходе дальнейшего обсуждения с населением, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Частично прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР (входят в состав РФ) в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - отметил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, есть ли однозначный ответ на вопрос о границах, Песков сказал: "Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".

На просьбу прокомментировать, являются ли территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков ответил: "Мне сейчас больше нечего добавить".

Журналисты поинтересовались у Пескова, в какой форме продолжится обсуждение с населением Херсонской и Запорожской областях вопроса о границах, Песков сказал: "Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Безусловно, в любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории".

На вопрос, планируются ли новые референдумы в Херсонской и Запорожской областях, Песков сказал: "Сейчас пока нет".

Его попросили уточнить, появится ли большая определенность в вопросе о границах к моменту подписания президентом Владимиром Путиным закона о вхождении новых территорий в состав России, Песков сказал: "Нет, я думаю, формулировка останется такой же".

На вопрос, стоит ли ожидать уточнения о границах уже после подписания законов, Песков сказал: "Еще раз - я бы остановился на формулировке, которую я уже использую".

Договоры о вхождении в Россию четырех новых регионов были подписаны 30 сентября в Кремле. В договорах указано, что пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в Россию. 2 сентября Конституционный суд России признал договоры конституционными. Законопроекты о ратификации договоров в тот же день были внесены в Госдуму.

Дмитрий Песков Владимир Путин Кремль Украина ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Военная операция на Украине

Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Умер обвинявшийся в госизмене ученый Валерий Митько

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });