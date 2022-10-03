Песков заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

Вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей будет обсуждаться с их населением

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Донецкая и Луганская народные республики входят в состав России в границах 2014 года, по Херсонской и Запорожской областям вопрос о границах будет решаться в ходе дальнейшего обсуждения с населением, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Частично прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР (входят в состав РФ) в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - отметил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, есть ли однозначный ответ на вопрос о границах, Песков сказал: "Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".

На просьбу прокомментировать, являются ли территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков ответил: "Мне сейчас больше нечего добавить".

Журналисты поинтересовались у Пескова, в какой форме продолжится обсуждение с населением Херсонской и Запорожской областях вопроса о границах, Песков сказал: "Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Безусловно, в любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории".

На вопрос, планируются ли новые референдумы в Херсонской и Запорожской областях, Песков сказал: "Сейчас пока нет".

Его попросили уточнить, появится ли большая определенность в вопросе о границах к моменту подписания президентом Владимиром Путиным закона о вхождении новых территорий в состав России, Песков сказал: "Нет, я думаю, формулировка останется такой же".

На вопрос, стоит ли ожидать уточнения о границах уже после подписания законов, Песков сказал: "Еще раз - я бы остановился на формулировке, которую я уже использую".

Договоры о вхождении в Россию четырех новых регионов были подписаны 30 сентября в Кремле. В договорах указано, что пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в Россию. 2 сентября Конституционный суд России признал договоры конституционными. Законопроекты о ратификации договоров в тот же день были внесены в Госдуму.