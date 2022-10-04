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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Шойгу поручил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по отсрочкам от мобилизации

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр оборону РФ Сергей Шойгу поручил российскому Генштабу довести до военкоматов и призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек.

"По итогам селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"По словам министра обороны, это касается обучающихся по "очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - отмечается в сообщении.

"Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: "в организациях оборонно-промышленного комплекса"; "аккредитованных организациях в области информационных технологий"; "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи"; "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах", а также в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения", - заявили в Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, "имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид", - сообщили в Минобороны РФ.

Более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, сообщил Шойгу ранее во вторник на совещании.

Указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ ранее сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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