Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее
Пограничный пункт Ваалимаа на финско-российской границе
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в Евросоюз въехало 53 тысяч граждан России, это на 20% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Европейского пограничного агентства (Frontex).

В миреНорвегия рассматривает возможность закрытия границы с РоссиейЧитать подробнее

С 26 сентября по 2 октября более 29 тысяч россиян въехали в ЕС через финскую границу, говорится в сообщении.

"Финляндия в течение короткого времени оставалась единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая ввела наименьшее число ограничений в конце сентября", - отметило Frontex.

По данным агентства, большинство россиян приезжают в Евросоюз с ВНЖ или шенгенской визой, лишь некоторые имеют двойное гражданство.

Несмотря частичную мобилизацию в России, регулярный поток российских граждан на границах ЕС остается стабильным. Frontex это связало со введением различных ограничений в политике выдачи разрешений на жительство и виз на уровне ЕС, а также односторонними мерами, предпринятыми странами ЕС, граничащими с Россией.

По прогнозам Frontex, число прибывающих из России может сократиться из-за ужесточения визовой политики ЕС, а также если Россия запретит выезд всем мужчинам призывного возраста. Также ожидается, что в случае запрета на выезд из России, вырастет число незаконных пересечений границы с ЕС.

С начала спецоперации России на Украине через сухопутные границы в Евросоюз въехало более 1,4 млн россиян. При этом более 1,3 млн граждан вернулись в Россию за тот же период.

Frontex Евросоюз Финляндия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На "Мосбирже" доллар подорожал на 1,22 рубля, евро - на 2 рубля

Недельная инфляция составила 0,07%

В Думе предложили повысить требования к капиталу спиртовых заводов в 10 раз

Военная операция на Украине

Получившие повестки журналисты и айтишники должны подать в военкомат документы для отсрочки

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы

Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы

Путин подписал указ, вносящий коррективы в условия отсрочки от мобилизации

Путин подписал указ, вносящий коррективы в условия отсрочки от мобилизации

Кадыров стал генерал-полковником

Кадыров стал генерал-полковником

Путина удивили результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ

Путина удивили результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });