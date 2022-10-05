В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее

Пограничный пункт Ваалимаа на финско-российской границе Фото: Imago/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На прошлой неделе в Евросоюз въехало 53 тысяч граждан России, это на 20% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Европейского пограничного агентства (Frontex).

С 26 сентября по 2 октября более 29 тысяч россиян въехали в ЕС через финскую границу, говорится в сообщении.

"Финляндия в течение короткого времени оставалась единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая ввела наименьшее число ограничений в конце сентября", - отметило Frontex.

По данным агентства, большинство россиян приезжают в Евросоюз с ВНЖ или шенгенской визой, лишь некоторые имеют двойное гражданство.

Несмотря частичную мобилизацию в России, регулярный поток российских граждан на границах ЕС остается стабильным. Frontex это связало со введением различных ограничений в политике выдачи разрешений на жительство и виз на уровне ЕС, а также односторонними мерами, предпринятыми странами ЕС, граничащими с Россией.

По прогнозам Frontex, число прибывающих из России может сократиться из-за ужесточения визовой политики ЕС, а также если Россия запретит выезд всем мужчинам призывного возраста. Также ожидается, что в случае запрета на выезд из России, вырастет число незаконных пересечений границы с ЕС.

С начала спецоперации России на Украине через сухопутные границы в Евросоюз въехало более 1,4 млн россиян. При этом более 1,3 млн граждан вернулись в Россию за тот же период.