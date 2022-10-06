Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Утром в четверг системы ПВО сработали над Белгородом и в Грайворонском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Разрывы над областным центром он слышал лично.

"Только что подъехал к работе. Несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработало ПВО. Пока, по предварительной информации, разрушений и пострадавших, слава Богу, нет", - написал Гладков.

О срабатывании ПВО в Грайворонском округе он узнал из доклада оперативного штаба.

"Текущая ситуация достаточно непростая, но еще раз повторюсь: пока информации о разрушениях и пострадавших нет. Дальше, по мере развития ситуации, как и всегда, буду вам рассказывать и докладывать о текущей ситуации в Белгородской области", - пообещал глава региона.