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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом ПВО

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом ПВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Утром в четверг системы ПВО сработали над Белгородом и в Грайворонском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Разрывы над областным центром он слышал лично.

"Только что подъехал к работе. Несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработало ПВО. Пока, по предварительной информации, разрушений и пострадавших, слава Богу, нет", - написал Гладков.

О срабатывании ПВО в Грайворонском округе он узнал из доклада оперативного штаба.

"Текущая ситуация достаточно непростая, но еще раз повторюсь: пока информации о разрушениях и пострадавших нет. Дальше, по мере развития ситуации, как и всегда, буду вам рассказывать и докладывать о текущей ситуации в Белгородской области", - пообещал глава региона.

Хроника 24 февраля – 06 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород Грайворонский район
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