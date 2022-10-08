Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Бирюч

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - При обстреле села Бирюч в Белгородской области со стороны Украины ранена девушка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются. Более подробную информацию дам позже", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось об обстреле поселка Дальний в Валуйском округе. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

Приграничный Валуйский городской округ с сентября постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Ночью 16 сентября при обстреле города Валуйки погиб мирный житель, двое пострадали. Произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По уточненным данным, в результате обстрела пострадало 86 домов, девять из них придется отстраивать заново.

Сообщалось также об обстрелах других населенных пунктов Валуйского городского округа: Логачевки, Шелаево, Борки, Двулучное. 12 сентября днем при обстреле села Логачевка погибла гражданка Украины 1942 года рождения, пострадали четыре человека. 13 сентября при обстреле села Шелаево пострадали двое жителей.

Власти Валуйского городского округа перевели все школы на дистанционный формат обучения с 26 сентября.