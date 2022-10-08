Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Бирюч

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - При обстреле села Бирюч в Белгородской области со стороны Украины ранена девушка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются. Более подробную информацию дам позже", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось об обстреле поселка Дальний в Валуйском округе. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

Приграничный Валуйский городской округ с сентября постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Ночью 16 сентября при обстреле города Валуйки погиб мирный житель, двое пострадали. Произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин. По уточненным данным, в результате обстрела пострадало 86 домов, девять из них придется отстраивать заново.

Сообщалось также об обстрелах других населенных пунктов Валуйского городского округа: Логачевки, Шелаево, Борки, Двулучное. 12 сентября днем при обстреле села Логачевка погибла гражданка Украины 1942 года рождения, пострадали четыре человека. 13 сентября при обстреле села Шелаево пострадали двое жителей.

Власти Валуйского городского округа перевели все школы на дистанционный формат обучения с 26 сентября.

Белгородская область Вячеслав Гладков Украина ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Советник Аксенова опроверг данные об ограничении продажи товаров в Крыму

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 20,6 тыс. человек

Перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы

Власти исключили дефицит топлива и продуктов в Крыму из-за ЧП на мосту

Власти исключили дефицит топлива и продуктов в Крыму из-за ЧП на мосту

Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены

Сухопутный коридор в Крым налажен через новые регионы РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });