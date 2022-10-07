На Запорожской АЭС прошла ротация персонала МАГАТЭ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил в пятницу, что на Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала миссии агентства, который находился на станции с 1 сентября.

"Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС на Украине завершена, и теперь новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности находится на станции", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МАГАТЭ.

На этой неделе Гросси посетил Киев для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

1 сентября миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС. После этого на станции остались два специалиста агентства.