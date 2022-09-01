Эксперты МАГАТЭ приступили к осмотру территории Запорожской АЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ в четверг осматривают территорию АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области, их сопровождают представители госкорпорации "Росатом" и журналисты.

"Периметр по всей протяженности не нарушен. Более того, участок, около которого мы только что шли, улучшен и модернизирован именно с помощью Российской Федерации", - сказал журналистам советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа во время обхода территории.

Он обратил внимание гендиректора МАГАТЭ на расположение блочных насосных станций. "Нахождение станций, так называемых БНСов, это блочные насосные станции, за периметром защиты является нарушением международно установленных норм", - отметил Карчаа.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе, продолжаются поставки на Украину.

В результате артиллерийского обстрела утром в четверг в городе Энергодар погибли три мирных жителя и пострадали еще пять человек. После этого на лодках высадились украинские диверсанты, их обезвредили российские военные. Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС днем в четверг, несмотря на утренние обстрелы.