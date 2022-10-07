Минприроды предложило продлить разрешение компаниям отклоняться от проектной добычи

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает до конца 2023 года продлить разрешение недропользователям по отклонению от проектных уровней добычи, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Тетенькин, выступая на Угольном форуме в Кузбассе.

Он напомнил, что в связи с санкциями для поддержки компаний-недропользователей по предложению Минприроды принято антикризисное постановление N353, допускающее до конца 2022 года перенос сроков по ГРР и добыче, отклонение от уровней ГРР и добычи, пролонгацию срока устранения уведомлений о нарушении условий лицензии, а также приостановку лицензий до 2 лет.

"В конце сентября мы внесли в правительство проект постановления, который продлевает до конца 2023 года меру, допускающую возможность отклонений от уровней добычи, установленных в проектах", - сказал Тетенькин.