Потерпевшие по делу о стрельбе в казанской школе заявили гражданские иски на 48 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов у школы № 175 Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Гражданские иски на общую сумму, превышающую 48 млн рублей, заявили потерпевшие по делу Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской школе, где в мае прошлого года погибли девять человек, сообщил журналистам представитель группы государственных обвинителей - заместитель прокурора Московского района Казани Наиль Уразбаев.

По его словам, потерпевшими по делу признаны 667 человек, 54 человека проходят как свидетели.

В среду в Верховном суде Татарстана стартовал процесс над Галявиевым. Суд по ходатайству прокурора продлил арест подсудимого на 6 месяцев, до 18 апреля 2023 года. Затем суд принял решение об объявлении перерыва до 15 ноября в связи с ходатайством адвоката адвокатской палаты Вологодской области Васильева о том, что с ним заключено соглашение на защиту Галявиева, и он не может участвовать в сегодняшнем заседании.

Галявиев обвиняется по пп. "а, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

По версии следствия, выпускник казанской гимназии №175 Галявиев, "проявлявший интерес к субкультуре "Колумбайн" (террористическое движение, запрещенное в РФ) и увлекавшийся просмотром видеороликов о нападениях на школы, совершаемых подростками с применением оружия и взрывных устройств, желая повторить увиденное, принял решение убить несколько учеников и учителей школы".

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем, а также изготовленным им взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии, где раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних, 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью.

Со ссылкой на СК России сообщалось, что Галявиев полностью признал свою вину.