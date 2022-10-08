При ЧП на Крымском мосту, предварительно, никто не пострадал

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пострадавших на Крымском мосту, где произошло возгорание топливной цистерны, предварительно, нет, сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков.

"Предварительно, пострадавших нет", - сказал Крючков.

Как сообщалось, утром в субботу на мосту через Керченский пролив в хвосте грузового поезда загорелась цистерна с топливом. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Эксперты оценивают состояние автомобильной части моста после ЧП.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти готовят запуск паромной переправы.