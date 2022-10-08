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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Эксперты приступили к оценке состояния автомобильной части Крымского моста после ЧП

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Специалисты проводят оценку состояния дорожного полотна автомобильной части Крымского моста после того, как на нем загорелась топливная цистерна, сообщили агентству "Интерфакс" в Упрдор "Тамань".

"Эксперты на месте оценивают состояние автодорожного полотна", - сообщили в управлении.

Советник главы Крыма Олег Крючков заверил в своем телеграм-канале, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия.

"Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", - написал он.

Как сообщалось, утром в субботу на мосту через Керченский пролив в хвосте грузового поезда загорелась цистерна с топливом. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти готовят запуск паромной переправы.

Крым Крымский мост
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